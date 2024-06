Le transfert qui ne passe pas du tout : Genk et Saint-Trond se font la guerre sur les réseaux sociaux

Genk a présenté sa première recrue estivale ce dimanche. Jarne Steuckers est arrivé en provenance de Saint-Trond, quelques jours après la nomination de Thorsten Fink.

Le KRC Genk et leur coach Wouter Vrancken se sont séparés en plein Champions Play-offs. Au Limbourg, ils se sont mis à la recherche d'un nouvel entraîneur...qu'ils ont finalement trouvé dans la région.

Thorsten Fink est donc arrivé de STVV et il est rapidement devenu clair qu'il ne serait probablement pas le seul. Jarne Steuckers a en effet décidé de suivre son entraîneur.

Un tel transfert est évidemment très délicat. STVV a déjà donné une explication officielle, mais a continué sur les réseaux sociaux. Le club a lancé son propre test vocal. Cela vise clairement le grand rival, Genk.

A la question "quelle est votre vision sportive?", il est possible de répondre : "Je copierais le style de jeu des voisins et je volerais leur entraîneur", et à "comment vous décririez-vous en tant que supporter?", "je lance des feux d'artifice sur le terrain quand mon club est en difficulté" est également une réponse possible.

Lorsque le transfert de Jarne Steuckers a été annoncé officiellement par Genk le club a écrit : "Jarne Steuckers n'avait pas besoin de test de voix et opte pour le KRC Genk". Histoire de répondre à la provocation de Saint-Trond...

Kies geel-blauw: doe de stemtest via https://t.co/BZHlFWfPHq en ontdek of je een echte Kanarie bent 🗳️😉 pic.twitter.com/5z3LcMmLIQ — STVV (@stvv) June 8, 2024