Un ancien Diable Rouge regrette l'absence de Courtois à l'Euro : "Cela pourrait avoir une grande importance..."

La Belgique ira à l'Euro avec le statut d'outsider de la compétition. Jan Ceulemans et Walter Meeuws, deux anciens Diables Rouges, ont évalué les chances de voir notre équipe nationale soulever le trophée le 14 juillet prochain.

La Belgique, malgré son retour sur le devant de la scène ces dernières années, n'est jamais parvenue à gagner l'Euro. Lors de la précédente édition, les Diables Rouges ont été éliminés au stade des quarts de finale par l'Italie, futur vainqueur.

En 1980, la Belgique a pourtant atteint la finale de l'Euro. Celle-ci fut finalement perdue 2-1 contre l'Allemagne de l'Ouest. Jan Ceulemans était sur le terrain à l'époque. Il ne pense pas que les Diables Rouges feront mieux cet été...

"En football, tout est possible", commence-t-il dans Gazet van Antwerpen. "Regardez notre performance il y a 44 ans...L'avantage pour les Belges, c'est qu'il y a beaucoup moins de pression cet été que lors des tournois précédents."

"A l'époque, il fallait au moins atteindre les demi-finales. Aujourd'hui, on ne s'attend plus à cela et on ne l'exige plus. Mais je ne vois pas ces Diables Rouges atteindre une finale", poursuit-il.

Walter Meeuws a également atteint la finale en 1980. "Nous avons toujours une équipe talentueuse. Kevin De Bruyne est pour moi la clé du succès. S'il atteint son meilleur niveau, beaucoup de choses sont possibles.

Thibaut Courtois est absent, et cela pourrait peser lourd dans la balance selon Meeuws. "Même si j'ai encore des doutes sur nos gardiens. Ce sont trois gardiens solides, mais ils ne font malheureusement pas partie de la classe mondiale. Et cela pourrait bien être décisif..."