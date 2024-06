L'été sera chaud à Anderlecht : Jesper Fredberg dévoile ses plans pour le mercato

Anderlecht a terminé la saison par une décevante 3e place en championnat. Le directeur sportif Jesper Fredberg aura beaucoup de travail lors de la fenêtre estivale.

De nombreux dossiers sont actuellement en cours du côté du RSC Anderlecht. Dans le cadre d'une entrevue avec les supporters du club, le CEO Sports Jesper Fredberg a pu s'étendre concernant ses plans pour le mercato estival.

"Nous devons nous renforcer en défense centrale, avec au moins deux défenseurs centraux. C'est clair.. 2 ou 3 renforts supplémentaires. Le milieu de terrain doit être renforcé afin d'y améliorer la dynamique offensive. Et aussi un ailier pour remplacer Thorgan Hazard", a-t-il déclaré.

Jesper Fredberg dévoile ses plans pour le mercato d'Anderlecht

Anderlecht aura également sur la table plusieurs dossiers de joueurs prêtés, quant auxquels il faudra décider ou non d'une prolongation. "Augustinsson, Delaney et Gattoni vont maintenant retourner dans leur club, le prêt étant arrivé à son terme. Mais nous voulons en garder certains, et le dialogue avec leur club d'origine est actuellement en cours", a continué Fredberg.

Qu'en est-il concernant les transferts entrants ? "Nous devons être ambitieux, mais ceci dépend aussi du prix de vente. Nous devons vendre, c'est le cas de presque tous les clubs. Il existe cependant un accord clair et précis avec le conseil d'administration en ce qui concerne le réinvestissement du produit des futurs transferts."

"Nous ne sommes pas en mesure de recruter quatre nouveaux joueurs dès le premier jour. L'Euro joue également un rôle à cet égard, car les clubs ne vendent pas maintenant, ils attendent aussi la fin de l'Euro. Mais bien sûr, nous sommes déjà en train de négocier pour de nouvelles cibles", a assuré le dirigeant danois.