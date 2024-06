Mauvaise nouvelle confirmée pour Thomas Meunier, qui n'accompagnera pas les Diables Rouges

C'était la petite catastrophe que tout le monde voulait éviter ce samedi contre le Luxembourg : Thomas Meunier est sorti blessé après un petit quart d'heure, et Domenico Tedesco n'était pas optimiste après la rencontre.

Le Gaumais semblait se diriger vers un forfait, ce qui laisse la porte ouverte à un remplacement de dernière minute de la part de Tedesco. Même si le sélectionneur, en conférence de presse, a paru hésitant (lire ici). En tout cas, la mauviase nouvelle se confirme.

L'Union Belge a en effet annoncé que Thomas Meunier ne suivrait pas le groupe qui part à Stuttgart ce mercredi. Cependant, pas de forfait officiel pour le joueur de Trabzonspor. D'autres tests seront effectués.

Il n'est donc pas exclu que Thomas Meunier rejoigne le groupe plus tard, et manque - par exemple - le premier ou les deux premiers matchs de l'Euro, un peu comme Arthur Theate ou Jan Vertonghen.

Si les tests médicaux ne sont pas concluants dans les jours à venir, Domenico Tedesco pourra alors décider s'il reprend ou pas un remplaçant au poste de Meunier.

Thomas Meunier provisionally won't travel to Germany on Wednesday because of a muscle injury. There will be more tests in the next couple of days. Get well soon, Thomas. 💔 pic.twitter.com/WsVdmoO1vh