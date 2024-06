L'erreur de Tedesco ? "Il aurait pu être une vraie solution..."

Comme à chaque liste de grand tournoi, Domenico Tedesco a bien sûr fait des mécontents. Son choix, surtout, d'aller à l'Euro à 25 plutôt que 26 n'est pas compris par tout le monde.

Domenico Tedesco n'est pas fan de la liste de 26 pour l'Euro 2024. S'il pouvait, il irait même à 23 en Allemagne, mais pas mal d'incertitudes l'ont "forcé" à reprendre 25 joueurs. Quant à cette 26e place, il a décidé de la laisser vacante, après avoir envisagé de reprendre Engels ou Keita.

Mais pour l'ancien sélectionneur René Vandereycken, ce n'est pas une décision très compréhensible. "Je trouve ça étrange qu'il ne prenne que 25 joueurs au lieu des 26 autorisés. Qui aurait dû être le 26e ? Selon moi, cela aurait pu être Hans Vanaken", estime-t-il dans le Nieuwsblad.

Pour Vandereycken, Vanaken est un profil dont le sélectionneur ne dispose pas : "Il reste, à mon avis, le substitut idéal à Kevin De Bruyne". Un rôle que Tedesco semble réserver à Charles De Ketelaere, au vu de son remplacement hier soir contre le Luxembourg.

De Winter, solution joker ?

Et en défense ? Là aussi, les incertitudes, et maintenant la blessure de Meunier, laissent un peu perplexe quant au choix de ne pas prendre de 26e joueur au cas où. "Il y avait déjà deux défenseurs incertains avec Theate et Vertonghen. En reprendre un de plus aurait donc été intéressant", souligne René Vandereycken, qui a un nom en tête.

"Koni De Winter aurait été une bonne option. Il a fait une bonne saison au Genoa et peut évoluer un peu partout en défense, c'était donc même une solution pour Thomas Meunier". De Winter a en effet joué 4 matchs au back droit cette saison avec le Genoa.