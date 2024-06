🎥 La nouvelle pépite du Real Madrid a encore frappé et joue les héros, quelques semaines avant de rejoindre l'Europe

Le Brésil affrontait le Mexique cette nuit, et a failli concéder un match nul frustrant. C'était sans compter sur Endrick, le futur phénomène du Real Madrid.

Tout le monde ne parle que du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, mais un autre grand talent va revêtir le maillot Merengue cet été : Endrick (17 ans). En décembre 2022, alors qu'il n'avait que 16 ans et n'était professionnel que depuis quelques mois, le phénomène de Palmeiras signait pour 35 millions d'euros au Real Madrid, et rejoindrait l'Espagne en juillet 2024, date de ses 18 ans.

Depuis, s'il a initialement peiné à confirmer, Endrick a bel et bien répondu aux attentes, devenant même international brésilien en novembre dernier.

Ses deux premiers matchs s'étaient plutôt mal passés (deux défaites de la Seleçao en qualifications pour le Mondial 2026 !), mais en 2024, il a marqué les esprits avec des buts contre l'Angleterre et l'Espagne.

La nuit passée, Endrick a encore frappé, marquant le but de la victoire contre le Mexique (3-2). Le Brésil menait de deux buts, grâce notamment au Belgo-Brésilien Andreas Pereira qui signait son premier but en sélection.

El Tri est cependant revenu dans le match en fin de rencontre, égalisant à la 90e+2. Mais Endrick a jailli en toute fin de match, marquant un très joli but de la tête à la 90e+6. Son troisième but en 5 caps avec les Auriverde, et la meilleure façon de préparer son arrivée en Europe.