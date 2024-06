Ca se confirme : un joueur du FC Liège va quitter le club

C'était dans l'air et cela devrait bientôt être officiel. Reno Wilmots va quitter le RFC Liège.

On attendait des nouvelles dans le dossier Reno Wilmots (27 ans), qui reste sur une bonne saison en Challenger Pro League avec le RFC Liège mais auquel il ne restait plus qu'un an de contrat. La clause libératoire du fils de Marc Wilmots n'était que de 100.000 euros en janvier, 75.000 euros cet été, et plusieurs clubs étaient sur les rangs.

Mais Wilmots se sentait bien à Liège, comme nous l'avions écrit il y a quelques semaines (lire ici), et n'envisageait pas forcément de quitter un club où il était titulaire régulier. Du côté du RFC Liège, on envisageait donc de se mettre à table pour discuter d'un nouveau contrat, qui effacerait la clause libératoire trop basse placée sur l'ancien international U19.

Cependant, les choses ont changé. Selon nos informations, on se dirigerait maintenant vers un départ de Reno Wilmots, qui aurait reçu une offre impossible à refuser de la part du Patro Maasmechelen. Promu en Challenger Pro League, le club de Stijn Stijnen offrirait plusieurs fois son salaire au polyvalent milieu de terrain/défenseur.

Dans le sens inverse, un joueur pourrait bien faire son apparition à l'entraînement ce lundi chez les Sang & Marine. Théo Pierrot (30 ans), au profil très semblable et qui était prêté la saison passée au Patro Eisden par Lommel, devrait passer un test la semaine prochaine à Rocourt.

Pierrot arrive en fin de contrat au Lommel SK et sera donc un remplaçant gratuit à Wilmots, qui partira pour une bouchée de pain. La saison passée, Théo Pierrot a disputé 23 matchs pour le Patro Maasmechelen.