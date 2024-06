Le premier adversaire des Diables Rouges s'est mis en confiance durant ses matchs amicaux

La Belgique a gagné ses deux matchs amicaux sans encaisser de buts, et arrivera donc plutôt confiante à l'Euro 2024. Mais ce sera aussi le cas de la Slovaquie, notre premier adversaire.

On le sait, les matchs de préparation pour une grande compétition sont bien souvent plutôt une occasion de parfaire les automatismes et emmagasiner la confiance, plutôt que d'affronter un adversaire vraiment solide. La Slovaquie avait décidé d'affronter Saint-Marin et le Pays de Galles, et ne s'est pas ratée.

Mercredi passé contre Saint-Marin, le premier adversaire des Diables Rouges a fait respecter la hiérarchie en l'emportant 4 buts à 0. Mais le Pays de Galles était un meilleur test et là aussi, les hommes de Francesco Calzona ont gagné 4-0 ce dimanche soir.

La défense slovaque, menée par le joueur du PSG Milan Skriniar, a été très solide, comme souvent (5 clean sheets en 10 matchs de qualifications), tandis que Calzona alignait deux lignes d'attaque 100% différentes lors des deux rencontres. Les buts ont été marqués par Juraj Kucka, vétéran passé par Milan, Robert Bozenik et Laszlo Benes (Hambourg).

Un onze connu pour la Slovaquie ?

Le onze aligné contre le Pays de Galles devrait ressembler à celui qui débutera face à la Belgique, avec Robert Bozenik (Boavista) et Lukas Haraslin (Sparta Prague, 2 assists) mais probablement avec Tomas Suslov (Hella Vérone) plutôt que Ivan Schranz au coup d'envoi.

Notons que Patrik Hrosovsky, patron du KRC Genk, était titulaire face à Saint-Marin mais n'a pas joué face au Pays de Galles. Il n'était pas un titulaire régulier durant la campagne qualificative, et pourrait donc ne pas débuter contre les Diablles Rouges.

La Belgique affrontera la Slovaquie le 17 juin prochain à 18h, à Francfort-sur-le-Main.