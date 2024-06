Les grandes manoeuvres commencent : l'Antwerp tient un transfert, qui confirme sa venue à la presse locale !

On sait qu'il y aura énormément de mouvement à l'Antwerp cet été. Le Great Old tient déjà son nouvel entraîneur, Jonas De Roeck, et la première recrue arrive également.

Le mois dernier déjà, on annonçait la venue à l'Antwerp d'Ayrton Costa (24 ans), latéral gauche d'Independiente (Argentine). Une offre de 2,4 millions d'euros avait été faite au club, qui avait accepté, mais l'Antwerp avait notamment la concurrence du Club de Bruges dans ce dossier. C'est désormais certain : Costa va rejoindre le Great Old. L'Argentin l'a confirmé à ESPN, juste avant de s'envoler pour l'Europe. "Cela a pris un peu plus longtemps que prévu, mais le transfert a pu avoir lieu", se réjouissait Ayrton Costa. "Je crois que c'est un très beau pas en avant. Tous les joueurs rêvent de jouer en Europe, et cette fois, c'est mon tour. Je serai toujours reconnaissant à Independiente, c'est ma maison, ce club a changé ma vie", conclut le futur back gauche de l'Antwerp. Ayrton Costa a en effet fait toutes ses classes à Independiente, où il était encore sous contrat jusqu'en décembre 2025. Il était estimé à 1,2 million d'euros par Transfermarkt, et l'Antwerp aurait donc dépensé le double pour s'offrir ses services. Costa arrive pour compenser le départ d'Owen Wijndal, qui n'était que prêté par l'Ajax Amsterdam et ne restera pas au Bosuil la saison prochaine.