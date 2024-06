Et si la Belgique créait la surprise à l'Euro ? "Nous grandissons de match en match"

La Belgique a clôturé sa préparation pour l'Euro 2024 ce samedi en battant le Luxembourg. Amadou Onana sera l'un des joueurs importants au sein des Diables Rouges.

L'Euro 2024 commence le 14 juin prochain. Les Diables Rouges commenceront quant à eux leur tournoi le 17 juin, par une rencontre face à la Slovaquie.

Les coéquipiers d'Amadou Onana affronteront également la Roumanie et l'Ukraine. En après-match, le milieu de terrain a affiché de belles ambitions.

"Quand on se rend à un tournoi, on n'y va pas pour gagner seulement deux ou trois matchs", a affirmé le jeune joueur d'Everton à notre micro.

Présent également sur le plateau de la RTBF, Onana a ensuite livré ce qui pourrait être l'une des clés pour que les Diables aillent le plus loin possible.

"La Belgique grandit de match en match (...) On est une équipe assez jeune mais tout le monde a cette envie de bien faire et d’aller chercher un résultat. Tout le monde a de l’ambition dans le groupe. Ce ne sera pas forcément l’équipe la plus forte qui ira au bout, mais l’équipe la plus soudée."