Surprenant : Johan Walem, 8 ans après Courtrai, est une option... pour un club de Serie A !

Johan Walem n'a plus entraîné depuis 2022 et son passage à la tête du RSCA Women. Son dernier club masculin date cependant de 2016, et pourtant, il garde une belle cote en Italie !

Johan Walem (52 ans) va-t-il obtenir une opportunité un peu tombée de nulle part en provenance d'Italie ? L'ancien entraîneur du RSCA Women, libre depuis 2022, semble en tout cas garder la cote dans la Botte, où il a évolué de 1997 à 2000, puis de 2003 à 2005. Alors qu'Udinese s'est séparé de son entraîneur Fabio Cannavaro après deux mois seulement, la Gazzetta dello sport fait en effet de Walem l'une des options considérées par le club du Frioul. Cannavaro était arrivé fin avril avec pour mission de maintenir Udine en Serie A. Johan Walem pour succéder à Cannavaro ? Après trois matchs nuls et deux victoires, le Ballon d'Or 2006 a réussi son pari, Udinese finissant 15e et se sauvant en dernière minute. Mais Cannavaro n'a pas été prolongé. L'ancien défenseur légendaire de la Juventus et du Real Madrid vivait là sa deuxième expérience en Italie après Benevento en 2023, lui qui a coaché le Guangzhou Evergrande de 2017 à 2021. La Gazzetta Dello Sport ne fait cependant pas de Johan Walem le favori à la succession de Fabio Cannavaro. Les principaux candidats seraient Vincenzo Vivarini, coach de Catanzaro en Serie B passé tout près de la promotion, et Eusebio Di Francesco, coach de Frosinone, 18e et relégué de Serie A. Pour Johan Walem, ce serait inespéré : depuis 2016 et la fin de son bail au KV Courtrai, l'ex-Diable Rouge (36 caps) n'a plus dirigé de club masculin. Il a dirigé les Espoirs belges, notamment lors de l'Euro U21 de 2019 en Italie, avant de prendre en mains l'équipe nationale de Chypre en 2020-2021. Sa dernière expérience était au RSCA Women, où il avait remporté le titre de champion de Belgique en 2022.