Tedesco doit-il l'appeler en cas de forfait de Thomas Meunier ? "Ce serait une solution plus qu'envisageable"

La Belgique a perdu Thomas Meunier sur blessure contre le Luxembourg hier soir. Son Euro semble en danger, posant la question d'un éventuel remplaçant.

Domenico Tedesco a beau avoir rendu sa liste officielle à l'UEFA, si Thomas Meunier venait à être forfait pour l'Euro, le règlement autorise bien l'appel à un joker médical. Encore faut-il que cela soit dans ses plans.

"Aux dernières nouvelles, il envisagerait de ne pas prendre de joueur supplémentaire. Je pense que c’est une erreur, effectivement. Il y a trop de joueurs en manque de temps de jeu, en manque de repères qui sont depuis plusieurs semaines sur le flanc. Pour remplacer Thomas, je pense qu’un gars comme Alessio Castro Montes serait quand même une solution plus qu’envisageable" déclare Philippe Albert pour la RTBF.

D'autant que le secteur défensif n'est pas épargné : "Il y a déjà les blessures de Jan Vertonghen et Arthur Theate. Cela commence à faire beaucoup".

Un point d'interrogation en plus pour Tedesco

Faut-il ainsi rappeler un joueur en congé depuis plus de deux semaines ? "J’ai aucun problème avec cela parce que ce sont de vrais professionnels. Ils ont un programme à respecter pendant leurs vacances respectives. Je ne vois aucun problème à aller rechercher l’un ou l’autre joueur".

Reste à voir si Tedesco sautera le pas en cas de forfait confirmé de Thomas Meunier : "Je ne me fais pas de souci concernant la phase de poule où on devrait s’en sortir avec ce que l’on a sous la main. Par contre, pour la suite de la compétition à partir des huitièmes, là, il va falloir trouver des solutions et avoir des joueurs surtout qui sont à 100% physiquement" conclut Albert.