Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 10/06: Denkey

Un candidat prestigieux pour le meilleur buteur de Jupiler Pro League

Kévin Denkey va quitter le Cercle de Bruges, c'est une certitude. Mais où ira-t-il ? Un candidat prestigieux s'est ajouté à la liste. (Lire la suite)

Les grandes manoeuvres commencent : l'Antwerp tient un transfert, qui confirme sa venue à la presse locale !

On sait qu'il y aura énormément de mouvement à l'Antwerp cet été. Le Great Old tient déjà son nouvel entraîneur, Jonas De Roeck, et la première recrue arrive également. (Lire la suite)