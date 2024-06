Voici combien ont gagné les Diables Rouges lors des qualifications pour l'Euro, avec quelques surprises

Les Diables Rouges se rendront en Allemagne ce mercredi pour commence réellement son Euro. Des primes sont prévues pour les joueurs selon leur parcours, mais les joueurs ont déjà gagné une certaine somme lors des qualifications.

Les Diables Rouges partiront ensemble pour l'Allemagne mercredi. Le 17 juin, le premier match de groupe contre la Slovaquie aura lieu, avant d'affronter la Roumanie (22/06) et l'Ukraine (27/06).

Plus les Diables Rouges avanceront dans le tournoi, plus ils toucheront de primes. À l'heure actuelle, une certaine somme d'argent a déjà été distribuée aux joueurs.

Chaque joueur a en effet déjà gagné 42 000 euros pour atteindre la phase de groupes. Ce montant augmentera à chaque tour que les Diables Rouges franchiront.

S'y ajoutent les droits à l'image que les Diables Rouges cèdent à l'Union belge de football. Deux mois avant l'Euro et jusqu'à une semaine plus tard, les joueurs ne peuvent pas exploiter leur image en leur nom. Ils reçoivent une compensation pour cela.

Des noms surprenants

Het Laatste Nieuws a calculé combien les joueurs ont gagné au cours de l'année et demie écoulée en équipe nationale, avant l'Euro. Ont été pris en compte les primes de victoire, les droits à l'image, le bonus de qualification et la rémunération pour la phase de groupe.

Six joueurs ont chacun gagné 205 400 euros bruts. Il s'agit de Bakayoko, Faes, Castagne, Lukebakio, Mangala et Sels. Ce ne sont pas nécessairement les plus grands noms des Diables Rouges, mais bien ceux qui ont touché le plus.

Lukaku, par exemple, n'a gagné "que" 201 650 euros, tandis que Kevin De Bruyne, longtemps absent, se contente de 69 550 euros brut. Pour Thibaut Courtois, cela se chiffre à 35 600 euros jusqu'à son départ en juin.