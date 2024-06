🎥 The King is back : Eden Hazard célèbre son retour à Chelsea avec un but magnifique

Eden Hazard était de retour à Chelsea ce dimanche le temps d'un match. Comme à la bonne époque, il a éclaboussé Stamford Bridge de son talent. Eden Hazard a pris sa retraite professionnelle en octobre dernier. Ce qui ne l'empêche pas de rechausser de temps en temps les crampons pour prendre part à des rencontres de charité. Ce dimanche, il a participé à un match entre le Soccer Aid de l'UNICEF et une équipe composée de personnalités du football anglais. Hazard s'est offert un retour en grandes pompes à Stamford Bridge, aux côtés de légendes telles que Petr Cech, Patrice Evra, Alessandro Del Piero ou encore l'athlète Usain Bolt. He’s so back 🥹 @hazardeden10 pic.twitter.com/sJ9md7GzlI — Soccer Aid (@socceraid) June 9, 2024 Eden Hazard ne s'est pas juste amusé pour la bonne cause, il a également montré qu'il n'avait rien perdu de son immense talent. En première mi-temps, il a délivré un superbe coup franc direct qui est allé se loger dans les filets du but défendu par David James. En 7 saisons à Chelsea, Hazard aura disputé 351 rencontres, marqué 110 buts et remporté de nombreux trophées (2 Premier League, 1 FA Cup, 1 League Cup, 2 Europa League). 🎯 @hazardeden10 rolling back the years 🥰



Watch live on @ITV, @ITVX & @WeAreSTV 📺



ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿ 1-1 🌍 | #SoccerAid pic.twitter.com/oHobAZroVb — Soccer Aid (@socceraid) June 9, 2024



