Romelu Lukaku, l'arme fatale des Diables Rouges à l'Euro : "La Belgique a trouvé son Erling Haaland..."

L'Euro commence dans moins d'une semaine en Allemagne. Les Diables Rouges se sont bien préparés et ont pu disputer deux matchs amicaux, enregistrant deux victoires.

Contre le Monténégro, les Diables se sont imposés 2-0 ce mercredi. Samedi soir, les Diables Rouges ont remporté une victoire 3-0 contre le Luxembourg. Romelu Lukaku a marqué deux buts.

L'ancien sélectionneur de la Belgique René Vandereycken était clairement impressionné par l'attaquant. "On dirait que Kevin De Bruyne et Jérémy Doku ont trouvé leur Erling Haaland belge contre le Luxembourg", a-t-il commencé dans le Nieuwsblad.

"Bien sûr, on ne peut pas comparer Romelu Lukaku directement à Haaland, mais par moments, il me faisait penser à lui samedi soir. Il était régulièrement trouvé par des joueurs comme Doku et De Bruyne avec de bons ballons en profondeur, ce qui lui permettait d'utiliser sa puissance et sa vitesse", a continué Vandereycken.

"Il était cependant remarquable que le premier but des Belges soit arrivé après une contre-attaque. Nous savions évidemment déjà que Lukaku était très fort dans ce domaine. Mais contre une équipe comme le Luxembourg, on s'attend plutôt à ce que les Diables Rouges jouent contre un bloc défensif, plutôt que de se créer des opportunités en contre-attaque."

Avec Loïs Openda et Romelu Lukaku, Tedesco n'emmène que deux véritables attaquants en Allemagne. Il est rassurant de voir que Lukaku répond présent pour l'instant.

"Même dans les petits espaces, je trouvais que Lukaku jouait un rôle utile. Il se rendait souvent disponible et distribuait bien le ballon. Par le passé, il aurait perdu plus souvent le ballon. Il a vraiment fait des progrès dans ce domaine au cours des dernières années. Nous savons ce que Lukaku est capable de faire, mais c'était bien de le voir le confirmer juste avant le début de l'Euro", conclut Vandereycken.