William Balikwisha a frappé fort contre Seraing : "On savait qu'on ne boxait pas dans la même catégorie"

Louvain s'est qualifié face à Seraing hier soir (2-0). Mbaye Leye reconnaissait la supériorité des Louvanistes.

Seraing s'est présenté avec un onze très expérimental à Louvain. Mbaye Leye l'assumait : la priorité va au championnat. Malgré le récent 4 sur 6, l'équipe est avant-dernière de D1B. A Den Dreef, les Métallos ont tenu dix minutes, avant qu'une faute de main de Bassim Boukteb n'offre un penalty aux locaux.

"Je suis curieux de savoir ce que ça aurait donné si le but n'était pas tombé si tôt. Prendre ce but précoce suite à une faute inutile a changé un peu la dynamique, et les a un peu déstabilisés. Dommage, car Louvain n'avait pas besoin de ce penalty qui change le match" déclare Mbaye Leye à La Dernière Heure.

Seraing a fait avec ses moyens

L'équipe est tout de même restée dans sa rencontre, mais Louvain a fini par faire le break en fin de rencontre sur une frappe en pleine lucarne de William Balikwisha, que Leye a bien connu au Standard. L'entraîneur sérésien ne se montrait toutefois pas abattu par le dénouement.

"Louvain joue très bien au foot, avec des joueurs sur les flancs capables de faire la différence. Pour nous, c'était très important de ne pas être ridicule face à cette très bonne équipe. On savait qu'on ne boxait pas dans la même catégorie, on ne voulait pas prendre une claque, de manière à avoir la bonne tête pour aller aux Francs Borains" explique-t-il.

Le match de ce weekend vaudra effectivement son pesant d'or en bas de tableau. Comme Seraing, les Francs Borains ont récemment lancé leur saison, avec la nomination d'Hicham El Alaoui comme entraîneur principal. Le club hennuyer compte un point de plus que son prochain adversaire et reste sur un partage décroché à Zulte Waregem.