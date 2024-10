Kylian Hazard voudra jouer un tour à son frère Thorgan et à Anderlecht : "À 100%, il n'a rien à faire à Tubize, bien sûr"

Il y aura au moins un Hazard sur le terrain à un moment du match ce soir à Tubize : Kylian Hazard va affronter l'équipe de son frère, blessé. Drazen Brncic nous a dit tout le bien qu'il pensait du cadet de Thorgan.

C'était l'une des signatures "romantiques" de l'été dernier : Kylian Hazard (29 ans) signait à Tubize-Braine, l'équipe où lui et ses frères ont été formés, et où son cadet Ethan évoluait déjà, pour se relancer après une grosse blessure.

Le chemin vers sa meilleure forme est encore long, mais Hazard a déjà montré ce qu'il pouvait apporter en marquant le week-end passé son premier but, contre Rochefort. Il sera l'un des joueurs les plus regardés ce jeudi, en 16e de finale face à Anderlecht.

Drazen Brncic, l'entraîneur de la Royale Union Tubize-Braine, est conscient de la chance qu'il a de pouvoir compter sur l'ancien du RWDM et du Cercle de Bruges. "Bien sûr, il n'est pas "à sa place" dans une équipe de D1 ACFF. Mais les circonstances font qu'il se retrouve ici", rappelle-t-il. "S'il a signé ici, c'est par amour du football".

Un Kylian Hazard motivé et qui devra le rester

Il ne faut cependant pas s'attendre à voir Kylian au top de sa forme ce jeudi, ni peut-être même au coup d'envoi. "Il n'est pas prêt physiquement. Ses qualités, il les a montrées à Rochefort, on a vu que sur une accélération, une prise de balle, il pouvait faire la différence. Mais maintenant, le défi sera de faire ça chaque semaine, en D3, dans des stades à moitié vides, des terrains compliqués...".

Pour ça, Hazard devra donc retrouver le rythme, et rester fort mentalement. "Kylian doit retrouver le physique nécessaire pour redevenir la meilleure version de lui-même et enchaîner les efforts, car notre style de jeu le demande", assure Drazen Brncic. "S'il donne tout, à coup sûr, il grimpera à nouveau les échelons. Et si j'ai un Kylian Hazard à 100%, bien sûr, il démarre chaque match, je ne suis pas fou (rires)".

Sur le plan humain, l'ancien habitué de la Pro League et frère de deux stars comme Thorgan et surtout Eden ne se prend pas la tête. "Kylian symbolise ce que j'ai trouvé à Tubize, la raison de ma prolongation ici : la chaleur humaine et la simplicité", se réjouit son coach. "Je savais déjà, connaissant son papa et ses frères, que les Hazard étaient comme ça". Et ce n'est pas facile quand on doit recommencer quelques échelons plus bas.

"J'ai connu dans ma carrière des stars qui ont cotoyé les sommets puis sont retombés, et c'est parfois compliqué. Mais Kylian est venu ici avec une attitude positive et humble, il a le sourire dans le vestiaire, il est l'un des nôtres", explique Drazen Brncic. Et il sera très motivé ce jeudi face au Sporting d'Anderlecht !