Anderlecht épargné, du très lourd pour le Standard : les affiches des huitièmes de finale de la Coupe sont connues !

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique a été effectué. Parcourons ensemble les affiches du prochain tour.

Dans la foulée du dernier match de la soirée, les joueurs avaient le regard tourné vers le Bosuil, où s'est déroulé le tirage au sort des huitièmes de finale. Des huitièmes qui renseignent donc 14 équipes de D1A ainsi que Zulte Waragem et le Patro Eisden, qui ont respectivement éliminé Dender et Charleroi.

C'est sous l'oeil des derniers courageux Anversois restés pour l'occasion que Vincent Janssen a été invité à procéder au tirage.

Voici les huit matchs, avec les équipes ayant l'avantage de recevoir placées à gauche :

Anderlecht - Westerlo

Beerschot - Malines

Courtrai - Antwerp

OHL - Zulte Waregem

Patro Eisden - Club de Bruges

Union Saint-Gilloise - La Gantoise

Cercle de Bruges - Saint-Trond

Genk - Standard

Le Standard se déplacera donc à Genk, actuel leader de Pro League pour l'une des affiches de ces huitièmes. On pointera également le match entre l'Union Saint-Gilloise et La Gantoise ou les retrouvailles entre Stijn Stijnen et le Club de Bruges.

De son côté, Anderlecht affrontera une équipe de Westerlo en perte de vitesse mais qui peut toujours se montrer redoutable. Ces rencontres auront lieu du 3 au 5 décembre, le calendrier précis sera rapidement dévoilé.