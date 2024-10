Olivier Renard a laissé une bonne impression au Québec : une légende du CF Montréal nous en parle !

Olivier Renard est donc le nouveau directeur sportif du RSC Anderlecht, à la surprise générale. On se rappelle de son travail à Malines et au Standard, mais quel souvenir laissera-t-il en MLS et à Montréal ?

L'accent est chantant, le ton chaleureux : pas de doute, c'est bien du Québec que vient notre interlocuteur Patrice Bernier. Une véritable légende de ce qui était encore à l'époque l'Impact Montréal, pour lequel il a joué plus de 250 matchs de 2000 à 2002 puis de 2012 à 2017. L'international canadien (56 caps) était donc retraité quand Olivier Renard est devenu directeur sportif du CF Montréal.

"Je suis resté présent au club et j'ai donc eu l'occasion de cotoyer et de croiser Mr Renard durant ses cins années à Montréal, une assez longue période à l'échelle du football", nous raconte Bernier. Et selon lui, le travail du nouveau directeur sportif du RSC Anderlecht laissera une marque tangible et positive sur le club de Montréal.

"Comme il l'a expliqué chez vous, Olivier Renard a dû faire avec des moyens limités car l'Impact n'est pas un club traditionnellement riche ou dépensier. Puis, la MLS a ses propres réalités avec du trading (échanges) de joueurs, le salary cap (plafond salarial)... Les réalités de la MLS et d'un club qui n'est pas dans les hautes sphères, tout ça, Renard l'a bien assimilé assez vite", analyse l'ancien milieu de terrain.

Quelques grosses ventes et grandes réussites à Montréal

Cela s'est traduit par des résultats, comme une seconde place de Conférence Est avec un budget limité, mais aussi par de belles réussites en termes de transferts. "Renard a contribué à l'éclosion de joueurs qui ont été vendus pour des sommes record. Les trois transferts phare, c'est bien sûr Ismaïl Koné vendu 8 millions à Watford, Alistair Johnson vendu au Celtic Glasgow et Djordje Mihailovic vendu à l'AZ Alkmaar", détaille Patrice Bernier.

La réalité du CF Montréal a changé et Olivier Renard a dû faire avec

"Mais il y a aussi eu des réussites plus discrètes, des joueurs de MLS moins connus et qui ont pu se développer au sein du club". Le tout dans un club où la pression n'est pas énorme, mais où elle existe néanmoins. "J'ai joué en Europe (nda : à Tromso, Nordsjaelland et Kaiserslautern, entre autres) et je sais donc que c'est incomparable. Mais même si Montréal n'est pas le plus gros club de MLS, il y a de la pression", affirme Patrice Bernier.

"Car les partisans (le mot québécois pour supporters, nda) du club ont connu des belles heures avec Didier Drogba, Ignacio Piatti, Marco Di Vaio... Il y a donc des attentes et des exigences, même si elles ont dû s'adapter à une nouvelle réalité, à un budget plus restreint. La politique du club a changé et Olivier Renard a dû faire avec", souligne notre interlocuteur.

Une image positive auprès des supporters de Montréal

Au moment de partir, Olivier Renard aura donc laissé derrière lui un bilan assez positif et l'image de quelqu'un de "très transparent et très authentique" dans sa communication, estime Bernier : "C'était très apprécié du public québécois, il a toujours été honnête dans sa façon de faire et avait une bonne image publique. Il était d'ailleurs devenu un personnage public, et sa signature à Anderlecht a été relayée par ici".

"Bien sûr, son départ aurait pu se faire dans de meilleures circonstances, c'est le football, les gens restent rarement des siècles", concède l'ancien joueur québécois. "Il y a peut-être eu des divergences de point de vue, le club avait peut-être d'autres intentions. Olivier Renard a peut-être eu la sensation qu'il avait fait le tour de ce qu'il pouvait apporter au CF Montréal. Mais les gens garderont une bonne image de lui et de son travail".