Le dernier Antwerp - Anderlecht lui reste encore en travers de la gorge : "Après 21 ans au plus haut niveau...ça m'a fait mal"

Davino Verhulst a quitté l'Antwerp cet été. Hier, il était de retour au Club de Bruges avec le Belisia Bilzen à l'occasion de la Coupe de Belgique.

Il y a deux ans, l'Antwerp recrutait Davino Verhulst en tant que joueur libre. A défaut de menacer la première place de Jean Butez, le portier de 36 ans a apporté toute son expérience au groupe. Mais il n'aura pas disputé le moindre match avec l'équipe première.

Il attendait tout de même un peu de reconnaissance, notamment en fin de saison dernière : "Mon départ de l'Antwerp n'était pas ce à quoi je m'attendais. Après mon dernier match sur le banc, je suis simplement rentré chez moi comme s'il s'agissait de n'importe quel match" raconte-t-il dans Het Belang van Limburg.

Pas les mêmes adieux que ceux de Mark van Bommel

"Cela m'a fait mal. Après 21 ans au plus haut niveau et quelques centaines de matchs, c'était soudainement fini. Merci et bonne chance. J'étais sur le banc lors de ce dernier match, alors nous n'avions plus rien à gagner ou à perdre" poursuit Verhulst.

L'ancien gardien de Lokeren estime que lors de ce fameux match sans enjeu contre Anderlecht, Mark van Bommel aurait pu faire un geste : "En plus, le score était de 3-1, laissez-moi rentrer quelques secondes. Je ne critique pas Van Bommel, mais cela aurait pu se faire, non ?" s'interroge-t-il.

Après ce départ par la petite porte, Davino Verhulst n'a retrouvé un club que le 20 septembre. Il a fini par reprendre sa place entre les perches du Belisia Bilzen, en troisième division. Il savoure aujourd'hui chaque minute passée sur le terrain. Quitte à prendre six buts au Club de Bruges.