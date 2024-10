La pression augmente encore sur Philippe Clément, un Diable Rouge buteur, Nicolas Raskin enchaîne : soirée contrastée pour les Belges en Ecosse

La situation s'est encore compliquée davantage pour Philippe Clément aux Rangers. De son côté, Arne Engels continue d'enchaîner avec le Celtic, tout comme Nicolas Raskin.

Dans la plupart des pays d'Europe, cette semaine sans compétition continentale est destinée aux Coupes domestiques. Pas en Écosse, où la dixième journée du championnat était disputée. Les Belges ont d'ailleurs vécu une soirée contrastée.

Le Celtic, avec Arne Engels dans la peau d'un titulaire, affrontait Dundee United, l'actuel cinquième du championnat. Le Diable Rouge a pu aider le club de Glasgow à décrocher une nouvelle victoire, en inscrivant le but du break, sur penalty (2-0 score final).

Le médian de 21 ans vit des jours heureux en Écosse. Avec cinq titularisations lors des sept derniers matchs, l'ancien du Club de Bruges, devenu le tireur attitré, a déjà converti son deuxième penalty de la saison. Le Celtic garde toujours la tête du championnat avec 28 unités sur 30, mais compte le même nombre de points qu'Aberdeen, solide et surprenant dauphin.

La pression continue de grandir sur Philippe Clément, Nicolas Raskin continue d'enchaîner

Un dauphin qui accueillait justement les Glasgow Rangers d'un certain Philippe Clément. Le club rival du Celtic est en difficulté et n'occupe que la troisième place du classement. Et sa situation ne s'est pas améliorée, puisque c'est bien Aberdeen qui a remporté la rencontre, 2-1.

La pression continue donc de s'accentuer sur un Philippe Clément qui compte désormais neuf longueurs de retard sur la tête et qui ambitionnait réellement de prendre part à la course au titre après son retour impressionnant au classement, la saison dernière. La messe semble presque déjà dite.

Dernière touche belge, Nicolas Raskin a joué 90 minutes pour la troisième fois en sept jours avec les Rangers. Averti en toute fin de partie, l'ancien du Standard semble bien débarrassé des pépins physiques qui l'ont ennuyé en début de saison.