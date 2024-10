L'Olympic Charleroi sorti sans démériter, première pour Dennis Praet à l'Antwerp : les derniers résultats de la Coupe

Les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique ont livré leurs derniers verdicts ce soir. Outre la victoire d'Anderlecht à Tubize, on notera les qualifications de l'Antwerp et du Cercle de Bruges.

Peu de surprises ce soir en Coupe de Belgique : les trois équipes de première division engagées ont tenu leur rang. 45 minutes avant le début du match d'Anderlecht à Tubize, l'Olympic Charleroi se déplaçait au Cercle de Bruges.

Malgré le bon début de saison des Dogues et les espoirs face à une équipe brugeoise terriblement inconstante, les Groen en Zwart se sont rapidement mis à l'abri avec deux buts dans les 35 premières minutes signés Enrick Nunes et Abu Francis (2-0).

L'entrée de Roman Ferber en deuxième mi-temps marquait l'envie des visiteurs de revenir au score mais n'a pas payé. Le Cercle a ainsi planté un troisième et dernier but grâce à Gary Magnée et reste donc engagé sur les trois fronts.

L'Antwerp continue sur sa lancée

Dans le dernier match de la soirée, l'Antwerp a facilement disposé de Deinze (6-1). Avec Dennis Praet titulaire pour la première fois de la saison, les troupes de Jonas De Roeck ont eux aussi rapidement pris les commandes, avec là aussi deux buts dans la première demi-heure via Vincent Janssen et Kobe Corbanie.

Tjaronn Chery a inscrit le 3-0 dès le retour des vestiaires, Deinze y a répondu en réduisant le score dans la foulée par l'entremise de Lennart Mertens. Mais les Anversois ont eu le dernier mois avec trois nouveaux buts de Chery et Anthony Valencia pour donner au score ses allures définitives.

Le Sporting Charleroi et Dender sont donc les seules équipes de D1A éliminées à l'occasion des seizièmes de finale. Place désormais au tirage au sort des huitièmes dans les prochaines minutes.