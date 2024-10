Thierry Hazard n'allait même plus voir les derniers matchs d'Eden : "Aujourd'hui, il est de nouveau vraiment heureux"

Eden Hazard a connu une triste fin de carrière au Real Madrid. Mais le sourire est vite revenu sur son visage.

Sa participation à de nombreux matchs de gala le laisse penser : l'amour du football n'a pas disparu pour Eden Hazard. Du moins en ce qui concerne le football comme il l'aime. Son père Thierry le confirme au journal Le Soir, son fils a retrouvé une manière de profiter sur un terrain.

"Ces matchs de gala lui permettent de vivre les plaisirs du foot amateur qu’il n’a pas connus : on fait deux mi-temps pour surtout profiter de la troisième. Aujourd’hui, il peut fumer une cigarette s’il en a envie ou même… manger un hamburger. Aujourd’hui, il est de nouveau vraiment heureux" déclare le patriarche.

Aucun regret à avoir

Eden a-t-il manqué d'implication pour s'offrir une fin de carrière à sa hauteur, ou même pour pousser cette carrière encore un peu plus loin ? "Mais non ! Eden a joué au foot car c’était un plaisir" explique Thierry Hazard. Si son fils avait pris le football au sérieux, serait-il seulement devenu professionnel ?

Cette insouciance qui faisait sa force a fini par disparaître au Real Madrid : "A la fin, je n’allais plus le voir car je lui disais : ‘C’est un spectacle, donne du plaisir aux gens comme avant à Chelsea et avec les Diables. Mais pour en donner, il faut en prendre. Or, tu n’en prends plus, tu ne m’en donnes plus, donc réfléchis bien ou arrête’ . Il a laissé tomber une année de contrat au Real au lieu de s’asseoir dessus".

Une décision qui lui permet de s'épanouir à nouveau. Pas forcément loin des terrains mais loin de la pression qu'il n'a jamais voulu se mettre.