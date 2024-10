Grâce à ses débuts flamboyants, un Diable Rouge est nominé pour le titre de joueur du mois en Premier League

Matz Sels est toujours dans une période de découverte de la Premier League. S'il appartenait bien au club de Newcastle United lorsqu'il a été prêté à Anderlecht, le Diable Rouge n'avait disputé que 14 rencontres officielles avec les Magpies.

Désormais, le portier de 32 ans découvre le championnat d'Angleterre dans la peau d'un titulaire, sous les couleurs de Nottingham Forest. Et pour le moment, ça se passe plutôt très bien.

Titulaire lors de chacune des neuf rencontres de Premier League depuis le début de la saison, le remplaçant attitré de Koen Casteels en équipe nationale n'a concédé que sept buts, pour trois clean-sheets réalisées. Nottingham est l'étonnant 7e du championnat, juste devant Tottenham.

En octobre, encore, Matz Sels a été déterminant. Il a notamment permis à ses couleurs d'arracher un point en déplacement à Chelsea, avant de réaliser sa troisième clean-sheet lors du succès face à Crystal Palace. A Leicester, il y a six jours, l'ancien de La Gantoise et Strasbourg a encore réalisés quelques jolis arrêts lors de la victoire 1-3 des siens.

Un mois plein dans un début de saison impressionnant, qui place Matz Sels parmi les nominés pour le titre de joueur du mois, en Premier League. Sels est en concurrence avec Cole Palmer, Bukayo Saka, Josko Gvardiol, Danny Welbeck, Facundo Buonanotte, Bryan Mbeumo et son coéquipier, Chris Wood.

These eight stars had an outstanding October, but only one can win @EASPORTSFC Player of the Month!



Who will you vote for? 🤔#PLAwards