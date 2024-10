Cela ne rajeunit pas Ivan Leko : les statistiques monstrueuses de la longévité de Brandon Mechele à Bruges

Le weekend dernier, Brandon Mechele a disputé son 450e match pour le Club de Bruges. Un bel exemple de régularité en Venise du Nord.

Au contraire de Zulte Waregem avec Jelle Vossen, le Club de Bruges a attendu la fin du match avant de fêter le cap très spécial franchi par Brandon Mechele. Face à Anderlecht, le défenseur de 31 ans a disputé son 450e match en Blauw en Zwart. S'il devra encore mordre sur sa chique pour atteindre les 615 matchs de Franky Van Der Elst, sa longévité est remarquable.

Mis à part un prêt du côté de Saint-Trond, Mechele a jusqu'ici disputé l'ensemble de sa carrière à Bruges, où il a été formé depuis ses neuf ans. Les chiffres donnent le tournis : le natif Bredene renseigne notamment 78 matchs en Coupe d'Europe, dont 34 en Ligue des Champions.

Sa toute première apparition sous le maillot brugeois remonte à mai 2013. A l'époque, il avait remplacé Victor Vazquez lors d'un match de Playoffs contre Lokeren. Thomas Meunier, Mémé Tchité et Carlos Bacca évoluaient encore au Club.

Game 𝟒𝟓𝟎 vs game 𝟏. 🤯 Bruges Boy pur sang. 💙🖤 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 28, 2024

A 31 ans, Mechele veut continuer à s'inscrire dans la durée

Eidur Gudjonhsen était également l'un de ses coéquipiers. Onze ans plus tard, Mechele a affronté son fils Andri, actif du côté de La Gantoise. Et ce n'est pas tout : lors de cette fameuse première montée, le jeune Brandon Mechele a dû museler un certain Ivan Leko.

Au long de sa carrière, il aura eu le temps d'affronter le Croate sur le terrain, d'évoluer sous ses ordres dans deux clubs différents (c'est Leko qui avait insisté pour que Saint-Trond l'attire en prêt) et défier deux de ses équipes (l'Antwerp et le Standard).

Ses onze trophées collectifs ont achevé de construire sa renommée. Le seul bémol ? Trois petites apparitions chez les Diables (deux titularisations en amical sous Roberto Martinez, une petite minute en match officiel). A-t-il été sous-estimé par nos sélectionneurs successifs ?