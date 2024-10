Enfin de retour et déjà génial avec Bruges, Bjorn Meijer a pu compter sur le soutien primordial d'un ancien du Club : "Sans eux, j'aurais pu sombrer mentalement"

Bjorn Meijer effectuait son grand retour avec le Club de Bruges après s'être blessé au genou lors des Champions Play-Offs de la saison dernière contre l'Antwerp. Et le défenseur latéral a plus que réussi sa soirée, avec un but et deux passes décisives au compteur.

Une surprise dès le premier tour de la Coupe de Belgique ? Il ne fallait pas en parler au Club de Bruges, qui n'a fait qu'une bouchée du, certes, modeste Belisia-Bilzen : 6-1. Une rencontre marquée par la montée à l'heure de jeu de Bjorn Meijer, absent depuis les Champions Play-Offs de la saison dernière et ce match face à l'Antwerp lors duquel il s'était lourdement blessé au genou. Une soirée plus que réussie pour le défenseur latéral néerlandais, au four et au moulin offensivement, qui a été l'auteur d'un but et de deux passes décisives. Bjorn Meijer est l'homme de ce Club de Bruges - Belisia Bilzen, en compagnie d'un Ferran Jutgla auteur d'un doublé en première période pour mettre les Blauw & Zwart à l'abri. Denis Odoi a apporté un soutien précieux à Bjorn Meijer Passé au micro de nos confrères de Het Laatste Nieuws après la rencontre, le joueur de 21 ans est revenu sur cette période très difficile, lors de laquelle il a pu compter sur un désormais ex-coéquipier pour recevoir un soutien primordial. "J'ai été opéré une semaine après la blessure. S'est suivie une période très difficile, durant laquelle je ne pouvais pas marcher sans béquilles. Puis sont passés des mois à la salle de sport. C'est donc tellement agréable d'être de retour sur le terrain." "J'ai reçu beaucoup de soutien de la part de ma famille, de mes amis et des gens du club. Je me dois aussi de remercier particulièrement la famille de Denis Odoi, qui m'a accueillie pendant une semaine. Tout le monde a été très serviable avec moi. Sans eux, j'aurais pu sombrer mentalement."