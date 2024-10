Thorgan Hazard face à ses souvenirs à Tubize : "Il doit sa grinta à Eden mais se faisait taper par Kylian et son bâton"

Anderlecht se déplace à Tubize ce soir. La rencontre aurait été plus belle encore si Thorgan Hazard avait été en état de la disputer.

Kylian et Ethan du côté de Tubize-Braine, Thorgan en spectateur anderlechtois : la famille Hazard s'apprête à vivre un match particulier grâce à la magie de la Coupe de Belgique. L'occasion pour Thierry Hazard d'ouvrir la boîte à souvenirs d'une des plus extraordinaires fratries que le football belge ait connu.

"Thorgan a la même mentalité que moi et, physiquement, c’est lui qui travaille le plus dans la famille. Je lui souhaite vraiment de décrocher un titre de champion avec Anderlecht car son armoire à trophées n’est remplie que d’un Soulier d’or et d’une Coupe d’Allemagne" commence le paternel, interrogé par le journal Le Soir.

"Cette fameuse grinta, c’est à Eden que Thorgan la doit. Dans le jardin, Eden protégeait tellement bien son ballon que Thorgan a dû travailler comme un fou pour pouvoir le toucher de temps en temps" explique-t-il.

Chacun avec ses armes

Kylian Hazard a également marqué le jardin familial...à sa manière : "Il s’est demandé comment il aurait une chance face à ces deux amoureux du cuir. Du coup, il prenait un bâton et il leur tapait dessus". Ce soir, l'ancien du RWDM représentera l'une des principales menaces pour Anderlecht, mais aura sûrement laissé le bâton au vestiaire.

Trois frères réunis, Eden pourrait-il un jour lui aussi se joindre à la fête à Tubize ? "Je le verrais plutôt dans un rôle de président d’honneur qui amènerait forcément des investisseurs. Voir mes quatre fils actifs d’une manière ou d’une autre au sein de la Royale Union Tubize-Braine est un rêve" conclut Thierry Hazard.