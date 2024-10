Officiel : la prochaine rencontre du Real Madrid reportée en raison des inondations ravageuses en Espagne

En Espagne, la rencontre qui devait opposer Valence au Real Madrid, ce week-end, ne pourra pas avoir lieu en raison des violentes intempéries ayant frappé la région espagnole, cette semaine.

D'un point de vue météorologique, la fin du mois d'octobre a été absolument catastrophique, en Espagne. De très violentes chutes de pluie et une tempête ont entraîné des inondations absolument ravageuses.

Plusieurs mètres d'eau dans les rues, des maisons et voitures emportées, des transports en commun à l'arrêt, des personnes blessées ou ayant perdu la vie (95 morts annoncés par les autorités) : l'Espagne, et plus principalement l'est du pays, compte ses nombreuses pertes.

Une situation qui rappelle celle vécue en région liégeoise en juillet 2021, alors que le FC Valencia, club du Belge Maximiliano Caufriez et lanterne rouge en championnat, devait disputer l'une des rencontres les plus importantes de sa saison, à domicile, face au Real Madrid.

La rencontre entre Valence et le Real Madrid reportée en raison des intempéries violentes en Espagne

Les conséquences sont évidemment plus que logiques : la rencontre a été postposée à une date ultérieur, indique Valence dans un communiqué publié ce jeudi, sur ses réseaux sociaux. La ligue espagnole de football a également communiqué sur le sujet.

"Le Valencia CF a reçu la confirmation du report du match de la 12e journée de LALIGA EA Sports contre le Real Madrid, initialement prévu le samedi 2 novembre, en raison de la gravité de la DANA qui a fait de nombreux morts et victimes dans la province de Valence."

"En ce moment difficile, nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances et notre affection aux familles et aux proches des personnes décédées ainsi qu’aux victimes de cette catastrophe qui nous laisse dévastés et qui relègue le football au second plan. Depuis mardi, le Valencia CF est à la disposition des autorités et des municipalités touchées pour les aider dans la mesure du possible"​, précise le communiqué du FC Valence.