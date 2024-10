Stijn Stijnen, le "mafioso" du football belge ? L'entraîneur du Patro répond ouvertement à Rik De Mil après l'accueil réservé à Charleroi

Le Patro Eisden et de son entraîneur Stijn Stijnen sont pointés du doigt après l'accueil reçu par Charleroi en Coupe. L'entraîneur a répondu dans une lettre ouverte à un quotidien du nord du pays.

Après la défaite 4-1 de Charleroi au Patro Eisden, Rik De Mil a dénoncé les conditions rencontrées, déclarant que le chauffage était réglé à 30 degrés dans le vestiaire et que les toilettes étaient verrouillées. D'autres anciens d'adversaires du Patro ont embrayés, expliquant qu'ils avaient vécu la même chose, jusqu'à qualifier ces tentatives d'intimidation de "pratiques mafieuses".

Stijn Stijnen y a répondu dans Het Belang van Limburg : "Les joueurs et le staff ont, comme tous les mortels, parfois besoin d'un coup de pouce mental. Cette expérience est maintenant perturbée en me présentant comme un membre de la mafia, tel que décrit dans l'article auquel je veux répondre. Il est courant que le perdant d'un match cherche à se venger en attribuant la cause de la défaite à l'autre. C'est humain, mais pas très noble, et cela peut être compris, car la frustration peut conduire à de fortes émotions" commence l'ancien gardien.

Et dire que Stijnen et De Mil avaient sympathisé pour leurs diplômes d'entraîneurs

"Cela devient cependant différent lorsque le perdant calomnie son adversaire en propageant des mensonges éhontés et en l'insultant publiquement. Être dépeint comme un mafioso, comme l'on me décrit maintenant, est en outre condamnable" poursuit-il.

L'entraîneur du Patro ne mâche pas ses mots : "Cela va clairement plus loin que la déception d'une élimination en Coupe. Si de telles déclarations étaient faites envers un arbitre, une poursuite devant les instances disciplinaires serait légitime. Mais apparemment, me diffamer de la sorte est permis et acceptable".

Il s'insurge ainsi contre cette chasse aux sorcières : "On me dit que cela doit être lié à ma réputation. Mais quelle réputation ? Que j'ose exprimer mon avis ? Que je protège mes joueurs et que je suis toujours à fond ? Que je refuse de me joindre aux pleurs et que je déteste l'hypocrisie ? De plus, même si une telle réputation me concernait, elle ne devrait jamais conduire à des accusations gratuites et vulgaires à mon encontre".

© photonews

"Je vais ignorer les paroles de l'entraîneur de Charleroi comme celles d'un mauvais perdant, je ne vais pas gaspiller d'énergie négative en intentant un procès mais la transformer en forces positives pour conduire le club vers des objectifs encore plus élevés", explique Stijnen.

Il conclut en s'adressant frontalement à Rik De Mil. "Une dernière petite recommandation pour lui, pendant ces beaux jours d'automne qui sentent bon les livres. Sur les rumeurs, l'imaginaire, les potins et les réputations supposées : qu'il lise donc 'De Geruchten' d'Hugo Claus (l'histoire d'un déserteur d'une guerre coloniale qui revient dans son village flamand et se voit accusé de tous les maux NDLR)".