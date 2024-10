De retour là où tout a commencé, Thorgan Hazard prévient Anderlecht : "Techniquement, Kylian est au-dessus de la moyenne"

Jeudi, Anderlecht se déplacera à Tubize-Braine en Coupe de Belgique. Un match forcément particulier pour Thorgan Hazard.

Formé à Tubize jusqu'en 2007 avant de partir à Lens, Thorgan Hazard reviendra au Stade Leburton pour le match de Coupe avec Anderlecht. La rencontre arrive toutefois trop tôt pour lui : "J'aurais aimé jouer, mais il y a cette blessure. Je serai présent comme spectateur. Ce sera un beau match, il y aura une bonne ambiance. J'espère que ce sera une fête du football, pour Tubize, pour Anderlecht" déclare-t-il sur les canaux du club brabançon.

Les deux équipes avaient déjà joué un match amical pendant l'intersaison. Pour l'un de ses premiers galops d'entraînement, Anderlecht s'était imposé 1-4 : "Tubize est super content d'avoir tiré Anderlecht, l'inverse est vrai aussi. Ce ne sera pas un match facile, je pense qu'ils sont en forme, dans une bonne dynamique".

Thorgan Hazard se méfie donc des locaux : "En coupe, tout peut se passer : sur un match, tout est possible, pour les deux équipes. Mais bien sûr qu'on viendra pour gagner, on doit gagner. Il y a toujours des surprises en Coupe, mais malheureusement pour Tubize, j'espère qu'on va passer".

Un Hazard peut en cacher plusieurs autres

"Le début de saison est très intéressant. Ils ont bien commencé avant de connaître un petit creux, là ils ont bien rectifié. Ils ont un bon groupe, qui a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec toutes les équipes de D1 ACFF, qu'ils continuent comme ça" poursuit-il.

Lors du match amical, c'est un certain Eden Hazard, venu spécialement pour l'occasion, qui avait marqué l'unique but de Tubize. Cette fois, Anderlecht devra se méfier de Kylian Hazard, arrivé depuis lors, et auteur du but de l'égalisation dans les derniers instants contre Rochefort ce weekend.

"Il connaissait déjà un peu quelques joueurs. Il reprend un peu de rythme, c'est important parce qu'il était resté longtemps sans jouer. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne, je pense qu'il va beaucoup apporter à cette équipe" confie Thorgan. Pour complèter la fratrie, il y a aussi Ethan (21 ans), qui a intégré l'équipe première cet été et tente de graopiller du temps de jeu.