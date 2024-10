Brian Riemer voulait recruter... l'un de ses amis scandinaves pour accompagner Zanka à Anderlecht

Pour le plus grand plaisir des supporters du club, Brian Riemer n'est plus l'entraîneur principal du Sporting d'Anderlecht. Juste à temps, diront certains...

Dans un club comme le Sporting d'Anderlecht, il est terriblement difficile de résister aux critiques des supporters. Ces derniers n'en pouvaient plus du jeu proposé par le RSCA version Brian Riemer, et ont obtenu gain de cause au début du mois.

Le club bruxellois n'a, depuis, pas réellement impressionné depuis que l'intérim de David Hubert s'est prolongé, mais les fans, à minima, se réjouissent d'avoir retrouvé un style plus en adéquation avec la maison Mauve.

Brian Riemer formait un tandem indissociable avec Jesper Fredberg, limogé cette semaine et remplacé par Olivier Renard. Le directeur sportif, sous l'impulsion de l'entraîneur principal, a amené de nombreux Danois au Lotto Park, et tous n'ont pas été des satisfactions.

Brian Riemer voulait recruter un ami proche au Sporting d'Anderlecht

Le dernier en date s'appelle Mathias Jørgensen, alias Zanka, recruté depuis Brentford. L'arrière central de 34 ans livre des prestations plus que moyennes depuis le début de la saison et semble déjà en train de perdre sa place.

Les supporters d'Anderlecht seront donc ravis d'apprendre que le duo Riemer-Fredberg n'a pas réussi à recruter un... ami de l'ex-T1, au profil tout aussi peu séduisant, supposé accompagner Zanka en attendant le retour de Vertonghen. Dans un entretien accordé au média danois bold.dk, Pontus Jansson, défenseur de 33 ans évoluant à Malmö, s'est dit heureux de l'arrivée de Brian Riemer à la tête de l'équipe nationale. En effet, l'ancien T1 des Mauves l'avait contacté, cet été.

Brian Riemer voudra probablement me naturaliser danois"

"Brian et moi avons beaucoup de contacts et nous avons connu un très bon passage ensemble à Brentford. J'aime Brian et il m'aime aussi. C'est l'un des amis les plus proches que je me sois fait dans le monde du football. Je suis incroyablement heureux pour lui qu'il ait obtenu le poste de sélectionneur national du Danemark. Brian est un entraîneur compétent, mais c'est aussi une personne incroyablement bonne. Il m'avait contacté cet été pour le rejoindre à Anderlecht."

Pontus Jansson est un international... suédois, qui a porté les couleurs de l'équipe nationale à 27 reprises, mais plus une seule fois depuis 2020. "Brian Riemer essayera probablement de me naturaliser danois" a ironisé le défenseur central, pour conclure.