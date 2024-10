Ca se précise : la Belgique pourrait perdre l'un de ses plus grands talents, que doivent faire Tedesco et la fédération ?

Les Diables Rouges vont-ils laisser filer le grand talent Konstantinos Karetsas ? La presse grecque annonce ce mardi que le génie du Racing Genk serait proche d'obtenir le passeport du pays de ses parents.

C'est le média Sport24 qui l'annonce : la fédération grecque serait sur le point de frapper un grand coup et de fournir le passeport grec à deux joueurs, à savoir Dimitris Rallis, attaquant greco-néerlandais d'Heerenveen, et Konstantinos Karetsas.

Débaucher les plus grands talents binationaux est l'un des chevaux de bataille de la fédération grecque qui veut relancer sa sélection, en perdition, sous le mandat de son nouvel entraîneur Ivan Jovanovic. En 2024, un grand talent a ainsi opté pour la Grèce et disputé ses premières rencontres : Christos Zafeiris, international norvégien U21 à 16 reprises évoluant au Slavia Prague (4 caps désormais avec la Grèce).

Récemment, Dimitris Papadopoulos et Dimitris Salpingidis, deux anciens internationaux grecs de renom travaillant désormais pour la fédération, ont rencontré la famille et l'entourage de Karetsas en Belgique. L'objectif était aussi de lui montrer un projet qui tienne la route, car la Grèce sait bien qu'elle part avec du retard par rapport aux Diables Rouges sur le plan purement sportif.

Karetsas bientôt grec ?

Désormais, convaincu par ces efforts, Karetsas devrait - toujours selon Sport24 - effectuer les démarches lui permettant d'obtenir le passeport grec. Cela ne signifie pas qu'il sera dès lors international grec ni que sa décision est prise, mais plutôt qu'il pourrait immédiatement jouer pour la Grèce le jour de son choix définitif. Cela dit, si l'information se confirme, elle est évidemment signe d'un intérêt de la part de Konstantinos Karetsas.

© photonews

Mais côté belge, que fait-on pour retenir cet énorme talent, considéré de l'avis général comme l'un des joueurs les plus prometteurs de notre football ? Là est toute la question. Plus tôt ce mois, Karetsas ne faisait même pas partie de la sélection initiale de Gill Swerts : il a fallu un forfait pour qu'il soit rappelé par le sélectionneur des U21. Pire : il n'a joué que 7 petites minutes lors du rassemblement.

Domenico Tedesco, de son côté, n'a jamais prononcé le nom du jeune Karetsas. Sur le plan purement sportif, c'est logique : il n'a encore que 16 ans, la concurrence est rude à son poste et la situation des Diables Rouges ne permet pas de faire des folies. Mais le sélectionneur a assuré qu'il voulait utiliser les matchs de Nations League pour préparer l'avenir. Sûrement, cela implique aussi de discuter avec les joueurs les plus prometteurs pour les rassurer, qu'il s'agisse de Karetsas ou d'autres binationaux potentiels.

Karetsas traverse une moins bonne passe

On constate cependant que le jeune talent genkois traverse une moins bonne passe en ce moment. Lors des deux derniers matchs du KRC Genk, il a été laissé sur le banc par Thorsten Fink ; sa dernière titularisation remonte à fin septembre. En l'état, il n'est tout bonnement pas prêt pour les Diables Rouges, loin de là. La Grèce veut peut-être en profiter.

Mais c'est peut-être justement le moment pour la fédération de discuter avec le joueur, maintenant que l'heure de la décision semble se rapprocher. À bientôt 17 ans, Kos Karetsas a tout l'avenir devant lui : un choix prématuré pourrait occasionner de lourds regrets. Si la Grèce est le choix du coeur et qu'il y sent un projet sérieux, on ne pourra que s'incliner. Mais si ce choix est fait parce que l'Union Belge n'a pas pris le temps de s'asseoir à sa table, ce sera un nouvel échec cuisant dont la fédération - et Tedesco - n'ont pas besoin...