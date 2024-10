🎥 Il a fallu dix points de suture pour sa plaie au visage : un ancien de Pro League salement arrangé après un choc très violent

Fashion Sakala, ancienne coqueluche du public du KV Ostende, a rĂ©agi depuis l'hĂŽpital aprĂšs avoir subi une grave blessure Ă la tĂȘte. L'attaquant zambien, dĂ©sormais joueur d'Al-Fayha (en Arabie Saoudite), a dĂ» quitter le terrain aprĂšs un violent choc avec le gardien d'Al-Arabi.

En Arabie Saoudite, le match de King Cup of Champions entre Al-Fayha et Al-Arabi a pris un tournant dramatique lorsque Fashion Sakala et le gardien Basil Al-Bahrani sont entrés en collision. Les deux joueurs ont été gravement blessés et ont dû recevoir des soins médicaux, Sakala étant ensuite transporté à l'hôpital en ambulance.

Peu de temps après son arrivée aux urgences, l'ancien Ostandais a donné de ses nouvelles. Lors d'une interview sur le canal du club, la tête solidement bandée, il a déclaré : "J'ai dix points de suture, mais je me sens bien. Je suis heureux." Son célèbre sourire était toujours présent, rassurant les supporters.

📾 - The moment Fashion Sakala and Al Arabi goalkeeper, Basil Al Bahrani collided.#TRSportzm pic.twitter.com/tZEHMxPI0E — TR Sportzm (@TRSportzm) October 29, 2024

Très percutant, peut-être même un peu trop

Sakala a souligné qu'il a été bien pris en charge par l'équipe médicale : "Les responsables sont bien sûr venus me soutenir à l'hôpital. Je vais très bien et demain, je recevrai un traitement supplémentaire."

Cependant, la collision a également secoué Basil Al-Bahrani, qui est lui aussi venu rendre visite à Sakala à l'hôpital un peu plus tard. "Le gardien était là, il est venu dans ma chambre. Il avait une grosse coupure, tout comme moi", a déclaré Sakala.

Al-Fayha espère rapidement retrouver son attaquant : pour sa première saison suivant son arrivée en provenance des Glasgow Rangers, Fashion Sakala a inscrit 19 buts en 31 matchs de Saudi Pro League.