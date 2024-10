Pep Guardiola donne encore des nouvelles... peu rassurantes concernant la blessure de Kevin De Bruyne : une première date de retour est évoquée

Le capitaine de Manchester City n'a plus disputé un match officiel depuis le 18 septembre dernier. Et son retour n'est pas encore prévu pour tout de suite.

A Manchester City, c'est l'hécatombe la plus totale. Battus sur la pelouse de Tottenham en 1/8es de finale d'EFL Cup, mercredi, les Skyblues étaient privés du récent Ballon d'Or Rodri, mais aussi d'Ederson, Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Oscar Bobb et Jeremy Doku, alors que Manuel Akanji s'est blessé à l'échauffement et que Savinho a quitté la pelouse sur civière. En fin de rencontre, Josko Gvardiol se plaignait aussi de douleurs musculaires.

Une terrible malchance, expliquée par Pep Guardiola en conférence de presse. L'accumulation des matchs à haute intensité et les longs déplacements qui ne cessent jamais sont la raison majeure de ces très nombreuses absences.

Le retour de Kevin De Bruyne n'est pas encore pour tout de suite

Pep Guardiola, après cette défaite à Tottenham lors de laquelle Manchester City, à l'image d'un Erling Haaland souriant sur le banc et jamais monté au jeu, songeait plutôt à se débarrasser d'une compétition pour se concentrer sur les trois principales (la FA Cup, la Premier League et, évidemment, la Ligue des Champions) a ironisé.

"Je ne sais pas encore lesquels, mais nous enverrons 11 joueurs à Bournemouth le week-end prochain. Et si toute l'équipe A est blessée, les jeunes sont méritants et prendront leur chance. On fera ce qu'on peut pour aligner une équipe compétitive."

En tout cas, le technicien espagnol ne pourra toujours pas récupérer Kevin De Bruyne. Il l'a confirmé en conférence de presse, son retour n'est pas encore pour tout de suite. "Walker, Grealish et De Bruyne ne reviendront pas avant la trêve internationale du mois de novembre." De Bruyne n'a plus joué depuis le 18 septembre, et aura alors manqué deux mois entiers de compétition.