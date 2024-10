David Hubert prend-il un risque ? Il ne fait en tout cas pas de "cadeau" à ce jeune lors du match de Coupe

Amando Lapage n'est pas titulaire ce jeudi en Croky Cup. Une décision de David Hubert qui peut étonner.

Petite surprise au coup d'envoi de Tubize-Braine - RSC Anderlecht : David Hubert a choisi de ne pas donner sa chance au seul jeune qui aurait pu faire ses débuts ce soir. Tristan Degreef, comme attendu, débute bel et bien dans l'entrejeu mais pas trace d'Amando Lapage (19 ans), qui devra donc encore patienter un peu avant de faire ses preuves.

En faisant ce choix, Hubert prend un risque vis-à-vis de ce public qu'il s'était pourtant mis dans la poche dès son arrivée (notamment en osant lancer Degreef, au contraire de Brian Riemer). En effet, en lieu et place de Lapage, il décide d'aligner Zanka, en grande difficulté ces dernières semaines.

Difficile d'imaginer Tubize-Braine, modeste équipe de D1 ACFF, mettre en difficulté le défenseur danois... mais Zanka aura intérêt à convaincre et à éviter les erreurs. Car cette titularisation en Croky Cup pourrait bien être une main tendue par son coach, pour qu'il reprenne la confiance. Il en a bien besoin.

Lapage va garder patience

Et pour être honnête, Hubert en a bien besoin : en devant écarter Zanka du onze, le T1 anderlechtois n'a que peu d'options à sa disposition, et a donc dû récemment "sacrifier" Leander Dendoncker dans un rôle de défenseur central. La "moins pire" des décisions ? On peut en douter vu le match catastrophique du capitaine à Bruges.

Revoir Zanka faire un bon match serait donc une bonne nouvelle sur ce plan aussi. Mais c'est là aussi que le peu de cas fait d'Amando Lapage, patron de la défense (certes perméable) du RSCA Futures, étonne. En effet, beaucoup s'attendent de voir le petit-fils de Paul Van Himst éclore en équipe A à moyen terme. Le projet "In youth we trust" date désormais, mais Neerpede doit rester une fierté pour les supporters et le club.

Ce match sur papier accessible à Tubize-Braine paraissait le moment idéal pour lancer Lapage. David Hubert envoie un message clair : jouer en équipe A ne sera pas "facile" et pas un "cadeau", mais bien une décision mûrement réfléchie du coach. Quitte à faire des mécontents. Amando Lapage le sera, mais il est patient et pas du genre à ruer dans les brancards...