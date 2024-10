Olivier Renard, l'homme chargé de sortir Anderlecht de l'impasse : un habile négociateur, un vendeur reconnu au Standard et à Malines

Olivier Renard, le nouveau directeur sportif d'Anderlecht, a déjà une riche carrière derrière lui. Ses passages au Standard, à Malines et en MLS ont accouché de quelques réussites.

Malgré ses expériences au Standard comme gardien puis comme directeur sportif, Olivier Renard a déclaré qu'Anderlecht a toujours été dans ses pensées en raison des ambitions du club. Il décrit le club comme "un endroit où il faut gagner".

L'ancien portier a commencé sa carrière avec quelques passages dans des clubs italiens comme Naples, Modène et l'Udinese. A son retour en Belgique, il s'est partagé entre le Standard, Malines et Charleroi, de quoi se créer un réseau de plus en plus étoffé.

Ce réseau s'est avéré utile lorsqu'il s'est immédiatement reconverti comme directeur sportif à Malines. Cela lui a permis de négocier avec des joueurs tels que Sofiane Hanni et Milos Kosanovic, revendus par la suite avec une bonne marge bénéficiaire.

Plusieurs bonnes pioches

En 2016, Renard a rejoint le Standard, où il a été loué pour son talent à recruter des joueurs à moindre coût et à les revendre au prix fort. Il a notamment découvert Moussa Djenepo, revendu plus tard pour 20 millions d'euros. Sa marque de fabrique, travailler avec un budget limité, a toujours été couronnée de succès. Il était ainsi parvenu à recruter Orlando Sa, Ishak Belfodil gratuitement, là où les arrivée de Konstantinos Laifis, Merveille Bokadi ou Christian Luyindama n'avaient presque rien coûté.

Au Standard, Renard a mené une politique fructueuse, se soldant par deux victoires en Coupe en trois ans. Cependant, la fin de son passage à Liège n'a pas été sans encombre. Après des désaccords avec Michel Preud'homme, qui voulait imprimer sa marque sur le club, les deux hommes ont quitté le club en 2019.

En MLS aussi, Olivier Renard est parti dans un climat agité mais peut se targuer des résultats obtenus : "La balance des transferts entre les ventes et les achats a toujours été positive" se souvient-il.

Son départ du Standard a toutefois été terni par l'affaire 'Mains Propres'. Bruno Venanzi a porté plainte contre lui, mais jusqu'à ce jour, Renard nie toute implication. Il a déclaré n'avoir jamais été approché par la police, soulignant qu'il avait lui-même cherché à prouver son innocence. Selon Renard, il est injustement impliqué dans cette affaire et reste déterminé à défendre sa réputation. Par soucis de transparence, il a ainsi tenu à faire ajouter une clause permettant à Anderlecht de le licencier s'il se retrouvait inculpé.