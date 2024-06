Déjà un départ de l'Atlético Madrid ? Arthur Vermeeren ne laisse pas l'ombre d'un doute

Arthur Vermeeren fait partie des 25 joueurs sélectionnés par Domenico Tedesco pour représenter la Belgique à l'Euro. Le jeune milieu de terrain voudra se mettre en évidence.

Arthur Vermeeren a vécu une saison assez spéciale. Très bon sous les couleurs de l'Antwerp, le jeune milieu de terrain s'est ensuite offert un transfert hivernal vers le top européen.

Vermeeren a en effet signé pour 18 millions d'euros (hors bonus) à l'Atlético Madrid. Le Belge espérait se frayer une place dans l'effectif madrilène assez vite.

Arthur Vermeeren revient sur son transfert à l'Atlético Madrid

Malheureusement, le coach Diego Simeone ne l'a presque pas utilisé : 5 petits matchs, seulement. µLa question se pose donc déjà, bien que cela soit sans doute précipité : ne devrait-il pas aller chercher du temps de jeu ailleurs, même en prêt ?

En conférence de presse, Vermeeren est revenu sur son transfert. "Diego Simeone a dit qu'il avait toujours confiance en moi. Si je travaille dur à l'entraînement, tout ira bien. J'ai 19 ans."

"C'est un club pour lequel je veux vraiment jouer, la passion qui y règne et les supporters. Je vais travailler dur, et si cela ne suffit pas, je vais travailler encore plus dur. Je veux jouer pour ce club", a continué Vermeeren.