Domenico Tedesco n'y avait même pas pensé : "Et pourquoi tu me dis ça maintenant ?"

Domenico Tedesco a créé l'hilarité lors de la conférence de presse à la veille du match contre la Slovaquie. Le sélectionneur des Diables Rouges s'est en effet vu rappeler par un confrère qu'il n'avait... jamais gagné dans le stade de Francfort.

Domenico Tedesco était autrefois entraîneur de Schalke 04 et du RB Leipzig, mais détail intriguant : il n'a jamais réussi à remporter un match au Deutsche Bank Park de Francfort - renommé Frankfurt Arena pour la durée du tournoi, le naming étant interdit en compétitions de l'UEFA.

Peu superstitieux, le Germano-Italien ne semblait pas au courant de ce détail et n'y avait pas songé. "Et pourquoi me dis-tu ça maintenant?", a réagi Tedesco, faisant éclater de rire les journalistes présents en salle de presse.

"Je ne pense pas de manière négative. Jouer à l'Eintracht Francfort n'est pas si simple", souligne-t-il ensuite. "C'est une équipe de haut niveau et il règne une ambiance formidable. Ils ont de très bons supporters et c'était à chaque fois un plaisir de jouer ici."

Domenico Tedesco souligne qu'il garde cependant de bons souvenirs des déplacements à Francfort. "Je me souviens de quelques bons matchs avec Schalke, nous avons joué obtenu un bon partage ici. Donc j'ai tout de même des souvenirs positifs", sourit-il.

Et puis, il y aura tout de même une solide différence ce lundi, lors de Belgique-Slovaquie. "Nous jouerons "à domicile" cette fois, et ça ne m'est jamais arrivé", conclut Domenico Tedesco en riant. On espère bien qu'il n'y a pas de signe indien à briser !