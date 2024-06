Kev, Belge et... supporter du Slovan Bratislava : "Je m'y sens comme à la maison"

Belgique-Slovaquie, un match qui n'évoque pas forcément grand chose pour la plupart des supporters des Diables Rouges. Mais Kev, qui sera de la partie à Francfort, a fondé un club de supporters... du Slovan Bratislava.

La Slovaquie n'est pas le pays de football le plus populaire en Belgique. Pourtant, un petit groupe d'amis, à l'initiative de Kev Christiaens, a décidé de supporter... le Slovan Bratislava, club de la capitale slovaque et le plus titré du pays.

« Je n'ai pas de liens particuliers avec la Slovaquie, mais bien avec Bratislava. Il y a deux ans, je suis allé visiter la ville et j'ai assisté à un match du Slovan Bratislava », nous raconte-t-il. « J'ai été reçu comme un roi, et je suis tombé amoureux de la ville et du club ».

Depuis, il est retourné à Bratislava à plusieurs reprises et a développé un vrai lien avec la capitale de nos adversaires de ce lundi. « Chaque fois que j'ai été, c'était de mieux en mieux. Aujourd'hui, j'ai de vrais amis parmi les supporters du Slovan. Je m'y sens comme à la maison, c'est un très beau club avec une superbe ambiance ».

Un match "spécial" face à la Slovaquie

Rapidement, Kev convertit des amis, avec lesquels il forme la section belge des supporters du Slovan Bratislava, le Belgium Division Slovan 1919. « Je ne saurais même plus vous dire combien de fois je m'y suis rendu seul ou avec mes amis. Lors d'un déplacement à Lille, j'ai aussi rencontré un Slovaque parlant français avec qui j'ai sympathisé et mon lien avec la ville est encore plus fort maintenant. Je crois que moi et mes amis, on est les seuls belges supporters du Slovan », reconnaît-il.

« Ca fait souvent sourire les gens d'entendre que je suis supporter du Slovan Bratislava. Mais je préfère ça que suivre un grand club comme le Real Madrid ou la Juventus », continue-t-il. « Ce lundi, ce sera donc un match un peu spécial pour moi, même si j'espère bien sûr une victoire belge ! ».

Après cela, dans un an, une autre compétition pourrait bien intéresser Kev, puisque l'Euro U21 2025 se déroulera en Slovaquie. « Si la Belgique joue à Bratislava, j'y serai évidemment », sourit-il. « Et je conseille à tous les Belges de visiter cette belle ville. On s'y sent bien, c'est un chouette city trip. Il faut aller y visiter la vieille ville, manger du bryndzovè halusk et, bien sûr, assister à un match du Slovan » !