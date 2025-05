Blessé depuis le début du mois de novembre et enfin de retour à la compétition : "J'étais nerveux quand je suis monté"

Pendant de longs mois, Shogo Taniguchi a rongé son frein à l'infirmerie. Mais il a symboliquement effectué son retour ce weekend.

C'est sans doute au début du mois de novembre qu'a eu lieu le véritable tournant de la saison de Saint-Trond. L'équipe remontait la pente et restait sur seulement deux défaites lors des onze derniers matchs (par un but d'écart à Genk et au Standard), de quoi remonter à la onzième place. Mais Shogo Taniguchi s'est alors blessé au tendon d'Achille.

Le défenseur japonais était le véritable leader de l'arrière-garde trudonnaire. Felice Mazzu n'avait pas caché l'énorme coup dur que représentait ce forfait pour le reste de la saison. De fait, l'international nippon est resté six mois sur la touche et le groupe a éprouvé toutes les peines du monde sans lui.

Le bout du tunnel, enfin

C'est très symboliquement qu'il est monté au jeu lors des deux dernières minutes de l'ultime match de la saison, celui du maintien : "L'entraîneur voulait que je rejoigne l'équipe pour lui apporter calme et confiance", a-t-il déclaré après le partage à Courtrai dans Het Belang van Limburg.

"Je dois admettre que j'étais en fait nerveux quand je suis finalement entré sur le terrain. Je ne m'y attendais pas, mais vu les événements, cela reste possible. Pour moi, c'était bien sûr un grand pas en avant", explique-t-il.

" Wouter Vrancken m'a dit : 'Joue, profite, savoure'. C'est ce que j'ai essayé de faire en si peu de temps". Quelques minutes plus tard, l'équipe tenait son maintien : "Après tous les moments durs, cela a été une journée exceptionnelle à tous points de vue".