Un vrai match au sommet : après Genk, le Club de Bruges reçoit une très bonne nouvelle de son infirmerie avant le choc entre les deux premiers du classement

Ce week-end, le premier match au sommet de ces Champions Play-Offs est au programme, entre le Club de Bruges et le Racing Genk. Une rencontre pour laquelle Nicky Hayen a reçu une excellente nouvelle venue de son infirmerie, quelques jours après Thorsten Fink.

Les deux premières journées des Champions Play-Offs sont passées, et il y a déjà une sérieuse différence entre les trois premiers et les trois derniers. Le top trois a pris six points sur six, aux dépens des trois autres.

Mais ce week-end sera différent. Un premier match entre deux prétendants au titre verra le jour, puisque le Club de Bruges et le Racing Genk se défieront au Jan Breydelstadion, dimanche (18h30).

Les Limbourgeois, plus tôt dans la semaine, ont déjà reçu une bonne nouvelle de leur infirmerie. La blessure de Jarne Steuckers semble être moins grave que prévu et le milieu offensif pourrait déjà être à même d'affronter les Blauw & Zwart.

De son côté, le Club de Bruges a aussi reçu une très bonne nouvelle. Sorti touché contre l'Antwerp, Kyriani Sabbe n'est pas sérieusement blessé et pourra tenir sa place.

Il n'a joué que la première mi-temps, car il avait des douleurs aux quadriceps. C'est une très bonne nouvelle pour le Club, d'autant plus que Joaquin Seys est encore blessé pour un certain temps.