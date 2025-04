Un départ ? Qui le remplacera ? Nouveau rebondissement dans la saga "Felice Mazzù" à Saint-Trond !

Felice Mazzù devrait prochainement être démis de ses fonctions d'entraîneur principal de Saint-Trond. Hernan Losada a été pisté pour le remplacer, mais l'ancien coach du Beerschot ne viendra pas.

En cours de saison, Felice Mazzù a été nommé entraîneur de Saint-Trond. Les Trudonnaires se sont constitués une attaque composée de Loïc Lapoussin, Didier Lamkel Zé et Adriano Bertaccini, mais n'ont pas su éviter les play-downs.

Alors qu'on les pensait presque tirés d'affaire grâce à leur avance et leur noyau, les Canaris ont subi une vraie dégelée, le week-end dernier, contre Courtrai (0-3). Depuis, c'est l'incertitude au Stayen.

En raison des performances décevantes et de plusieurs frictions dans le noyau (Zineddine Belaïd et Lamkel Ze ont été exclus de celui-ci par le T1), Felice Mazzù est plus que jamais sur la sellette dans le Limbourg.

Pisté pour remplacer Mazzù, Hernan Losada ne signera pas à Saint-Trond

Le timing est le plus gros problème pour STVV, car il ne reste que quatre matchs avant la fin des play-downs et risquer un changement de coach pour provoquer un électrochoc devient tardif. Dans l'autre sens, garder la conjoncture en place, où plus rien ne va, serait aussi très risqué.

Mercredi soir, nos confrères du Belang van Limburg apprenaient que la décision du club est bien de se séparer de Mazzù et que la recherche de son successeur était en cours. Rapidement, le nom de Hernan Losada, l'ancien entraîneur du Beerschot, a été mentionné.

Les deux parties se sont assises autour de la table, mais le quotidien du nord du pays affirme ce jeudi qu'il ne sera pas le remplaçant de Felice Mazzù, puisqu'il n'aurait pas trouvé d'accord avec la direction trudonnaire. La recherche continue donc au Stayen, tandis que la direction aimerait réintégrer Belaïd et Lamkel Zé dans le noyau A, allant donc contre la décision de Felice Mazzù.