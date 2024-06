Double mauvaise nouvelle pour Anderlecht ? Deux dossiers se compliquent mais le club n'abandonne pas

Le RSC Anderlecht espérait pouvoir conserver une bonne partie des cadres de son équipe en vue de la saison prochaine, mais deux dossiers qu'on pensait en bonne voie se compliqueraient. Thomas Delaney et Ludwig Augustinsson seraient trop chers.

Il y a plusieurs semaines de cela, la presse espagnole annonçait que les dossiers Thomas Delaney et Ludwig Augustinsson étaient en bonne voie. Les discussions avançaient bien entre le RSC Anderlecht et le FC Séville, qui avait prêté les deux joueurs à Bruxelles cette saison.

Un montant était même évoqué : 1,5 million pour Delaney, 2,5 millions pour Augustinsson. Ce serait un package très intéressant pour le RSCA, tous deux s'étant imposés comme des éléments importants du noyau, particulièrement le Suédois, devenu le titulaire indiscutable au back gauche.

Concernant Thomas Delaney, Brian Riemer a pu être frustré par son manque de temps de jeu en raison de blessures à répétition, mais dès que le Danois était fit, il était bel et bien considéré comme un titulaire important par son coach.

Delaney et Augustinsson trop gourmands ?

Cependant, mauvaise nouvelle ce vendredi pour les supporters du RSCA : les discussions se compliqueraient, non pas entre les clubs mais bien au niveau des joueurs, annonce La Dernière Heure. Si Delaney et Augustinsson veulent bel et bien rester au club, ils auraient des exigences salariales trop élevées.

Cependant, l'optimisme resterait de mise pour qu'une solution soit trouvée à terme. Reste à voir si les discussions pourront continuer activement pendant l'Euro 2024, que Thomas Delaney va disputer avec le Danemark. Ludwig Augustinsson, lui, est "libre" puisque la Suède n'est pas qualifiée.