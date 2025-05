Anderlecht envisagerait le retour d'un joueur très apprécié du Lotto Park à l'époque

Olivier Renard va travailler dur cet été pour faire en sorte qu'Anderlecht puisse rivaliser avec le top 3 la saison prochaine. Certains transferts ont déjà annoncés ; d'autres suivront.

Le secteur offensif, notamment, devrait connaître un sacré ravalement de façade. On s'attend ainsi à un départ de Kasper Dolberg, même si le RSCA ne désespère pas de convaincre le Danois qu'il est dans son intérêt de rester au club.

Luis Vazquez et Keisuke Goto, toutefois, ne sont pas forcément vus comme des doublures d'un niveau satisfaisant, et d'autres départs ne sont pas à exclure. Qui plus est, Mihajlo Cvetkovic n'est pas un pur 9, et donc pas le seul renfort offensif à prévoir.

Ainsi, on s'attend à voir débarquer plus de joueurs dans le secteur offensif et à en croire le média 225Foot, spécialisé dans la couverture de l'actualité ivoirienne, Anderlecht penserait ainsi... à Christian Kouamé (27 ans).

Un nom connu au Lotto Park, bien sûr, puisque Kouamé avait été prêté en 2021-2022 par la Fiorentina et formait un duo très apprécié des supporters avec Joshua Zirkzee. Durant cette saison, Anderlecht avait atteint la finale de la Coupe, et Kouamé avait marqué 13 buts en 33 matchs pour Anderlecht.

La rumeur tient-elle la route ? Cette saison, Kouamé évoluait pour la Fiorentina, où il est encore sous contrat jusqu'en 2027, et a disputé 36 matchs pour 2 buts et 6 assists. Que la Viola souhaite s'en séparer n'est pas improbable, car l'Ivoirien avait perdu sa place en seconde partie de saison.

Mais un gros souci doit être souligné : Christian Kouamé... s'est occasionné une rupture des ligaments croisés le mois dernier. Autrement dit : son absence devrait avoisiner les 6 à 8 mois. S'il signe à Anderlecht, et où que ce soit d'ailleurs, ce sera pour revenir en forme en 2026. Pas pour renforcer l'équipe dès cet été. Peu probable, donc...