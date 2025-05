Ca ne surprendra personne : comme Mazzù, Vrancken écarte Didier Lamkel Ze !

La rédemption de Didier Lamkel Zé attendra. Alors que STVV se bat pour son maintien, avec deux matchs pour éviter les barrages, Wouter Vrancken a écarté plusieurs joueurs dont le Camerounais.

STVV a encore deux matchs pour tenter de se sauver directement en Jupiler Pro League. Le KV Courtrai est 4 points derrière et presque condamné, mais le Cercle est 2 points devant et les Canaris n'ont donc plus leur sort entre les mains, puisqu'ils n'affronteront plus les Groen & Zwart.

Et pour aller chercher le maintien, Saint-Trond devra faire sans Didier Lamkel Ze, entre autres. L'attaquant camerounais aurait en effet été écarté par Wouter Vrancken, ainsi que quelques autres joueurs.

"Trop de fois par le passé, des joueurs ont été protégés. Au final, le club est le seul à en souffrir. Il est temps de rappeler leurs responsabilités à certains joueurs", déclare le coach trudonnaire dans les colonnes du Nieuwsblad. "Je ne pense pas que je serai celui qui parviendra à faire réfléchir ces gars. Je ne me fais pas d'illusions".

Lamkel Ze et quelques autres joueurs vont donc finir la saison dans le noyau B avant, probablement, de faire leurs valises. "Je veux me concentrer sur ceux qui se donnent à fond, et ne plus m'embêter avec toutes ces conneries", lâche Wouter Vrancken.

"Si les joueurs ne montrent aucun respect envers leurs collègues, le staff et le club, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils donnent tout sur le terrain. Ce qu'on voit à l'entraînement se reflète en match", conclut le coach des Canaris.