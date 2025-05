Un incident inhabituel pour Vincent Kompany, qui n'en perd pas le sourire !

Vincent Kompany peut fêter le titre de champion d'Allemagne ce week-end. Stresse-t-il pour l'occasion ? Un détail pourrait le faire penser.

Le Bayern doit gagner demain contre Leipzig pour être sûr de remporter le titre. Mais un match nul serait probablement suffisant, car la différence de buts de Bayern est bien meilleure que celle de Leverkusen. Ce vendredi, Kompany est apparu un peu plus nerveux que d'habitude en conférence de presse.

Ainsi, lui qui répond presque toujours en allemand a cette fois eu bien du mal par moments. Inhabituel, pour le polyglotte qu'il est. Il n'en a pas perdu le sourire. "Parfois, j'essaie de copier un mot du néerlandais vers l'allemand, mais ça ne marche pas toujours. Ca ne marche pas aujourd'hui", déclarait-il.

Pour autant, Vincent Kompany est très concentré sur la tâche à accomplir. "Si je me prépare pour la fête ? Non, je me prépare pour un match de football", affirme-t-il. "C'est une finale pour nous, et nous devons la remporter".

Pas question donc de se contenter du match nul. "Je n'ai jamais calculé dans ma carrière et je ne commencerai pas aujourd'hui. Je veux toujours gagner", conclut Kompany.