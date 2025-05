🎥 "Je vais être indissociablement lié à cette équipe à 100%" : le gardien du Jong Genk, Brent Stevens, salué par les supporters du RFC Liège après le décès de son père s'exprime sur cet épisode

Brent Stevens s'est confié sur le soutien qu'il avait reçu de la part du public Sang et Marine à Rocourt, quelques jours après le décès de son père. Un moment qu'il n'oubliera jamais !

Le 13 avril dernier, le penalty arrêté en fin de match par le jeune gardien du Jong Genk, Brent Stevens, face au RFC Liège à Rocourt faisait le tour de la presse internationale. Mais ce n'est pas la beauté de l'arrêt du portier qui avait fait autant parler, c'était la réaction des supporters du Matricule 4. Ces derniers avaient applaudi le gardien et l'avaient félicité pour son arrêt afin de le soutenir suite au décès de son père survenu quelques jours plus tôt.

Dans une interview accordée à DAZN, le joueur est revenu sur cet épisode : "Je ne m'y attendais pas du tout ! Comme cette minute de silence lorsque les joueurs du RFC Liège sont venus vers moi. Cela témoigne encore une fois d'un grand respect de la part des joueurs et du club."

"Même pendant la mi-temps, on va toujours s'échauffer un peu. Quand j'ai dû courir vers les supporters, j'ai reçu des applaudissements. Je n'ai jamais entendu ça pour quelqu'un de l'équipe adverse," poursuit-il.

Après la rencontre, un tel respect a énormément ému le portier : "Même après le match, ils continuaient de m'acclamer. Ça m'a vraiment touché. Je pense que c'était le moment le plus difficile du match. À ce moment-là, je ne pouvais pas retenir mes larmes. Je ne pense pas que ce soit une honte. Mais c'est phénoménal. Je pense n'avoir jamais vécu ça."

Le RFC Liège gravé à jamais dans la mémoire de Brent Stevens

Le portier n'oubliera jamais Rocourt : "Je vais être indissociablement lié à cette équipe à 100% maintenant. Le respect que j'y ai reçu, si ça ne te marque pas, je ne sais pas qui pourra te marquer à jamais. Cela n'arrive pas souvent dans le football. Quand, en tant qu'adversaire, on soutient autant quelqu'un de l'autre équipe, je pense que c'est quelque chose de magnifique. Je ne pense pas non plus que beaucoup d'équipes auraient fait cela."

"Le football peut être très beau. Je pense qu'il y a assez de moments où l'on voit que le football est parfois moins beau. Mais quand cela compte vraiment et qu'il s'agit de l'humanité, je pense que le football est l'un des... sinon le plus beau sport. Grâce aux supporters et au respect que chacun peut offrir, je pense que le football est bien plus qu'un simple jeu. Au final, c'est l'humanité qui prime," conclut-il.