Besnik Hasi se confie sur le rôle que jouera Jan Vertonghen lors de la finale de la Coupe de Belgique

Dimanche, Anderlecht affrontera le Club de Bruges en finale de Coupe de Belgique. Et chez les Mauves, on observe avec attention l'état physique de Jan Vertonghen. Monté au jeu face à l'Antwerp, l'expérimenté défenseur a pu retoucher du ballon mais une place de titulaire semble trop juste.

"Jan ne peut certainement pas jouer 90 minutes", explique l’entraîneur d’Anderlecht, Besnik Hasi. "Il a beaucoup travaillé pour revenir et il voulait vraiment aider l’équipe. Et ça, je l’apprécie vraiment. Mais nous devons voir comment son corps réagit à l’effort d’hier et seulement alors nous prendrons une décision."

La blessure d’Adryelson, qui manquera presque certainement la finale, a réduit les possibilités. Seuls Lucas Hey et Jan-Carlo Simic sont encore disponibles en tant que défenseurs centraux purs. "Il ne nous reste que deux défenseurs centraux", dit Hasi. "En cas de besoin, nous pouvons y placer Dendoncker, mais dernièrement, je préfère le voir au milieu du terrain."

Le retour de Vertonghen, même si c’est seulement pour une quinzaine de minutes, peut donc devenir crucial pour Anderlecht, surtout dans un match où expérience et calme valent de l’or. "C’est très important pour moi, non seulement sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire", souligne Hasi. "Sa simple présence apporte de la paix."

Cependant, la prudence est de mise. Vertonghen avait rechuté après son dernier match en date contre le Cercle de Bruges. Cette blessure a mis un frein aux préparatifs avant le début des Play-offs. "Nous ne savons pas encore combien de temps nous pourrons l’utiliser", dit Hasi. "Nous devrons examiner ce qui est réalisable dans les prochains jours."

Il y a donc une chance que Vertonghen commence sur le banc comme un atout secret dimanche, prêt à entrer en jeu si c’est vraiment nécessaire. Parce qu’avec des options limitées en défense, Hasi doit garder toutes les options possibles. "Nous avons besoin de tout le monde", conclut-il.