"On devra avoir plus faim qu'eux" : Rik De Mil ne veut rien laisser au hasard pour affronter le Standard ce dimanche

Le coach Carolo espère pouvoir célébrer à nouveau ce dimanche. Mais ce ne sera pas simple et il le sait. Malgré la série noire du Standard, le derby wallon reste un match différent.

À quatre journées de la fin des Play-offs, Charleroi pointe à la première place des Europe Play-offs avec 3 points d'avance sur OHL. Ils sont donc en bonne voie pour défier le quatrième des Play-offs 1, pour le moment Anderlecht, dans un barrage pour l'Europe (ou le 5e si Anderlecht remporte la Coupe). Cependant, ce n'est pas encore fait et un premier défi les attend dans le choc wallon de ce dimanche.

En confiance

Victorieux largement de Dender la semaine dernière (4-1), les hommes de Rik De Mil sont en confiance. "C'était un match important. Je voulais voir comment mon groupe allait réagir après le revers là-bas. J'étais content de notre mentalité. Le plus important maintenant est de rester calme et humble", explique le coach cité par L'Avenir.

Ce dimanche, les Carolos se déplacent à Sclessin pour le derby wallon. Les Zèbres avaient pris le dessus sur le Standard à l'aller (1-0). Cependant, malgré la monstrueuse série de 26 matchs sans victoire en PO2 pour les Rouches, l'entraîneur de Charleroi ne veut pas en entendre parler.

"Je ne leur ai pas parlé de ça car cette statistique ne compte pas dans un choc pareil. Ce que je sais, c'est que les Liégeois seront prêts. On devra avoir plus faim qu'eux et être aussi efficaces. On a déjà reçu des leçons contre eux cette année", explique-t-il.

Une victoire de Charleroi permettrait au club, d'une part, de continuer à garder la tête des Europe Play-offs et, d'autre part, de mettre fin à deux mois de matchs sans victoire à l'extérieur. Quoi de mieux donc qu'une victoire chez le rival de toujours pour les Carolos ?